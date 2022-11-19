В Белоярском районе при катании на привязанном к автомобилю снегокате погибла девушка

Девушку катали на снегокате, привязанном к автомобилю. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

В Белоярском районе в ДТП погибла 22-летняя местная жительница, которую катали на привязанном к автомобилю снегокате. Девушка попала под машину, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

По данным инспекторов, снегокат был прикреплен тросом к ВАЗ-2109, который буксировал его. На снегокате находилась девушка. В процессе движения пассажирка упала со снегоката на дорогу, где на нее наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2112.

Хозяин "девятки" самостоятельно повез пострадавшую в белоярскую центральную больницу. Девушка скончалась по дороге в медучреждение.

В ГИБДД провели освидетельствование водителя. Тест показал содержание алкоголя 0,259 мг/л. По данным инспекторов, данный автомобилист дважды привлекался к ответственности за то, что управлял транспортным средством, не имея на это права.

"В ходе следствия будут установлены все обстоятельства данного инцидента, опрошены участники. Есть информация, что на двух снегокатах и ледянке, прицепленных к машине, ехали три девушки, погибшая сидела последней", — уточнили в ГИБДД.

В инспекции предупреждают, что подобные развлечения опасны и могут привести к трагическим последствиям.

Ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень в столкновении грузовика и двух легковых автомобилей погиб 20-летний водитель.