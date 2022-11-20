В районе аэропорта Кольцово загорелся склад с мебельными материалами

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в районе аэропорта Кольцово, в переулке Речном, загорелся склад. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, горят материалы для мебели и производственные остатки. Люди эвакуировались до прибытия на место происшествия спасателей.

Сейчас огнеборцы делают все возможное, чтобы локализовать огонь и не допустить перекидывания пламени на пристроенный ангар.

В тушении пожара были задействованы 45 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.