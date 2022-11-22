Количество техногенных пожаров в Свердловской области сократилось почти на треть

В целом Валерий Казаков назвал пожарную обстановку в Свердловской области в 2022 году стабильной. Фото: Галина Соловьева

Замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков рассказал о работе региональных спасателей в 2022 году. Количество техногенных пожаров на Среднем Урале по сравнению с прошлым годом сократилось на 28%.

Всего с начала 2022 года в регионе зарегистрировали порядка 7 тыс. возгораний. Огнеборцам удалось спасти более 1 тыс. граждан. В целом Валерий Казаков назвал пожарную обстановку в Свердловской области в 2022 году стабильной.

Почти треть всех происшествий с огнем происходила в жилищах. В 60% случаев причиной возгорания становилось неосторожное обращение с огнем, в 13% — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

"Если взять начало отопительного сезона, то примерно 52% всех пожаров связаны с эксплуатацией отопительных печей, а 17% пожаров были вызваны нарушениями при использовании электрооборудования. К сожалению, в этих пожарах погибли 4 человека, еще 1 получил травму", — рассказал Валерий Казаков на пресс-конференции.

Замначальника регионального ГУ МЧС напомнил, что за несоблюдение и нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, а для юрлиц — до 400 тыс. рублей. Если в результате происшествия погибли или пострадали люди, указанные суммы увеличиваются. С начала года было возбуждено около 2,5 тыс. административных дел, связанных с нарушением правил противопожарной безопасности.

В рамках профилактической работы по предотвращению пожаров спасатели обследовали порядка 250 тыс. жилых зданий, средства массовой информации опубликовали порядка 85 тыс. материалов.