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23 ноября 2022, 15:50

Сотрудники ГИБДД Артемовского пришли на помощь свердловчанам в морозную погоду

Починка грузовика

Дальнобойщику пришли на помощь старший сержант Никита Доможиров и сержант Александр Беспамятных. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Артемовском сотрудники Госавтоинспекции дважды за день пришли на помощь гражданам, оказавшимся в затруднительной ситуации в морозную погоду. Полицейские помогли водителю грузовика с ремонтом транспорта и пенсионеру, который не мог перейти дорогу.

Патрулируя "Обход села Покровского" старший сержант Никита Доможиров и сержант Александр Беспамятных заметили на обочине водителя грузового автомобиля, который пытался починить машину. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у грузовика пробило колесо, и помогли мужчине установить "запаску". Водитель поблагодарил полицейских и продолжил путь.

В тот же день наряд ДПС — лейтенант Андрей Голубков и рядовой Даниил Черемных — обратили внимание на пожилого мужчину, который стоял возле дороги, не решаясь перейти проезжую часть. Выяснилось, что в силу возраста пенсионер ходит очень медленно, поэтому ждал, когда дорога станет свободной. Инспекторы временно остановили транспортный поток и помогли ему перейти проезжую часть. Убедившись, что мужчине не требуется обогрев, сотрудники ГИБДД продолжили нести службу.

Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

"По поручению начальника регионального главка МВД генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова в зимний период сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оперативное оказание помощи участникам дорожного движения, ставшим заложниками сильных морозов на загородных трассах", — напомнил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Областная газета Свердловской области

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