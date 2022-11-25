Водитель Hyundai Solaris сбил коляску с младенцем в Екатеринбурге

Водитель в момент ДТП был трезвым. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге возле дома № 30 по ул. Чапаева водитель Hyundai Solaris наехал на женщину 1986 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с коляской. В результате ДТП коляска перевернулась, 8-месячный малыш был доставлен в больницу с травмами.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем машины находился 27-летний уроженец Таджикистана. Водитель в момент ДТП был трезвым.

"В ходе проверки документов, выяснилось, что мужчина проживает на территории РФ незаконно, в связи с чем его доставили в отдел полиции № 5 для дальнейшего разбирательства. Со слов водителя, подъезжая к пешеходному переходу, он сбавил скорость, но пешеходов заметить не смог из-за ослепляющего солнца", — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Видео: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость — на дорогах образуется снежный накат, в связи с чем тормозной путь транспорта значительно увеличивается. Родителям напоминают о безопасности детей, находящихся в колясках или санках. Самый безопасный способ перейти дорогу с коляской — держать ее сбоку. Перевозить ребенка на санках через проезжую часть категорически запрещено.