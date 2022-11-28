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28 ноября 2022, 16:35

Следователи организовали проверку по факту ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадал младенец

ДТП

Водитель Hyundai, 27-летний уроженец Таджикистана, сбил коляску с младенцем, когда мама ребенка переходила проезжую часть. Фото: скриншот видео отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области организовал проверку по факту аварии на улице Чапаева с участием автомобиля Hyundai Solaris и женщины, которая гуляла с младенцем. ДТП случилось 25 ноября.

Водитель Hyundai, 27-летний уроженец Таджикистана, сбил коляску с младенцем, когда мама ребенка переходила проезжую часть. В результате аварии коляска перевернулась, а 8-месячный малыш был доставлен в больницу с травмами.

"В рамках проверочных мероприятий следователем СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе степень тяжести причиненного пострадавшему ребенку вреда здоровью. По итогам проверки ситуации будет дана объективная правовая оценка", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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