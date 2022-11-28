Из магазина в больницу: сотрудница "Облгазеты" травмировалась на выходе из "Перекрестка"

Сотрудники магазина видели, как упала сотрудница "ОГ", но никак не отреагировали. Фото: Алена Жулимова

Сотрудница "Областной газеты" Алена Жулимова упала на скользком крыльце магазина "Перекресток", расположенного на улице Викулова, 57а — сотрудники скорой помощи диагностировали сильный ушиб. Как оказалось, Алена была далеко не первой, кто пострадал при выходе из магазина.

По словам пострадавшей, наледи на каменном крыльце не видно, поэтому и избежать падения покупателям крайне трудно. Сотрудники магазина видели, как упала Алена Жулимова, но никак не отреагировали. Проходившая мимо женщина сказала, что местные жители травмируются на этом крыльце регулярно.

Фото: Алена Жулимова

"Я кое-как зашла в магазин, сама вызвала скорую помощь. Медики приехали очень быстро. Сказали, что если бы не большой слой одежды, наверняка был бы перелом бедра. Так отделалась сильным ушибом", — рассказывает пострадавшая.

Позже сотрудники "Перекрестка" дали Алене номер администратора магазина, Евгения Николаевича. "ОГ" обратилась к нему с вопросом, знает ли он о случаях травмирования.

"Комментировать ничего не могу, так как сегодня я на выходном", — ответил администратор.