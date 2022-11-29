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29 ноября 2022, 19:39

Прокуратура проверит информацию об отравлении команды юных хоккеистов из Екатеринбурга

каток

Хоккейная команда, в состав которой входят 12-летние спортсмены, отправилась с тренером в Нижний Тагил для участия в состязаниях. Фото: Галина Соловьева

В СМИ появилась информация о том, что у воспитанников хоккейной команды СКА "Юность" ухудшилось состояние здоровья после поездки на спортивные сборы в Нижний Тагил. Прокуратура организовала проверку.

По сообщениям средств массовой информации, хоккейная команда, в состав которой входят 12-летние спортсмены, отправилась с тренером на матч в Нижний Тагил. Поездка длилась 1 день. По возвращении домой некоторым хоккеистам стало плохо — у детей поднялась температура и началась рвота.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку соблюдения спортшколой требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, включая санитарно-эпидемиологическое законодательство, во время выездных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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