В полиции рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в екатеринбургской девятиэтажке

Место ЧП осмотрели криминалисты. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следователям удалось установить личность одного из пострадавших при пожаре в девятиэтажном доме на улице Чайковского в Екатеринбурге. Им оказался мужчина 1957 года рождения, во время ЧП он получил ожоги тела 2–3-й степени и был направлен в ГКБ № 40.

"Это местный житель, гражданин Хазов, 1957 года рождения. В настоящее время он находится в ожоговом шоке, на искусственной вентиляции легких. Личность второго мужчины еще устанавливается, у него ожоги, аналогичные первому пострадавшему. В ГКБ № 14 госпитализирована женщина с предварительным диагнозом "отравление угарным газом", — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Сотрудники полиции, МЧС и СКР выясняют причины пожара. Рассматривается несколько версий. Среди них — короткое замыкание электропроводки, оно могло возникнуть из-за роста нагрузки на сети после наступивших морозов, а также неосторожное обращение с огнем, уточнил Валерий Горелых.

Место ЧП сегодня дополнительно осмотрели следователи-криминалисты.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

"Сегодня в ходе дополнительного осмотра места происшествия был обнаружен и изъят ряд предметов, имеющих значение для установления всех деталей произошедшей трагедии, в результате которой погибли две женщины и несколько людей пострадали", — добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, пожар в екатеринбургской девятиэтажке на Чайковского случился сегодня ночью. Из-за возгорания в квартире на третьем этаже было эвакуировано несколько десятков жильцов, погибли две женщины.