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Общество / Происшествия
30 ноября 2022, 09:33

Глава СКР запросил от свердловских следователей данные по происшествиям с детьми

  Валерия Белякова
Следственное управление

О ходе проверки по происшествию в частном детском садике свердловские следователи отчитаются в СК РФ. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению представить доклады по происшествиям, которые случились с несовершеннолетними жителями Среднего Урала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стал случай в частном детском саду Екатеринбурга, где воспитательница, предположительно, ударила двухлетнюю девочку. По данному факту следствием назначена и ведется процессуальная проверка. Сотрудники СУ СК РФ по Свердловской области выясняют обстоятельства случившегося.

"Руководителю Следственного управления СК России по Свердловской области поручено представить доклады о ходе процессуальных проверок", — уточнили в пресс-службе СКР.

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на частный детский сад. Женщина сообщила, что одна из воспитательниц ударила ее дочку.

Областная газета Свердловской области

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