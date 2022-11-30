Глава СКР запросил от свердловских следователей данные по происшествиям с детьми

О ходе проверки по происшествию в частном детском садике свердловские следователи отчитаются в СК РФ. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению представить доклады по происшествиям, которые случились с несовершеннолетними жителями Среднего Урала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стал случай в частном детском саду Екатеринбурга, где воспитательница, предположительно, ударила двухлетнюю девочку. По данному факту следствием назначена и ведется процессуальная проверка. Сотрудники СУ СК РФ по Свердловской области выясняют обстоятельства случившегося.

"Руководителю Следственного управления СК России по Свердловской области поручено представить доклады о ходе процессуальных проверок", — уточнили в пресс-службе СКР.

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на частный детский сад. Женщина сообщила, что одна из воспитательниц ударила ее дочку.