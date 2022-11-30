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Общество / Происшествия
30 ноября 2022, 10:07

На Среднем Урале мошенники рассылают письма от имени приставов

  Валерия Белякова
Работа за ноут-буком

Приставы не рассылают по электронной почте письма о наличии долгов. Фото: Владимир Мартьянов

В ГУФССП по Свердловской области предупреждают об аферистах, которые рассылают жителям по электронной почте письма с требованиями погасить долги. Иначе мошенники грозят заблокировать счета человека, а также внести его данные "в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", сообщает пресс-служба судебных приставов.

Получателям предлагают перейти по ссылке в письме, внести данные своей банковской карты и якобы оплатить задолженность. В свердловском главке судебных приставов предупреждают, что не уведомляют граждан о наличии долгов по e-mail. Потому данные письма являются мошеннической уловкой, чтобы обмануть жителей. Открывать такие послания и отвечать на них не нужно. Гражданам рекомендуют быть бдительными, так как злоумышленники используют профессиональные термины и формулировки, вводя в заблуждение людей.

Приставы сообщают, что узнать информацию о долгах можно на официальном сайте ФССП России в разделе "Банк данных исполнительных производств" или через личный кабинет на портале Госуслуг. Для проверки на сайте службы необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения, нажать кнопку "Найти". Если появилось сообщение "По вашему запросу ничего не найдено", то гражданин не является должником. В противном случае система выдаст таблицу о наличии долгов. Их можно оплатить также через официальный сайт федеральной службы судебных приставов.

Напомним, ранее мошенники похитили у екатеринбургской пенсионерки три миллиона рублей.

Областная газета Свердловской области

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