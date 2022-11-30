Следователи возбудили дело из-за гибели двух человек при пожаре в екатеринбургской многоэтажке

Смерть двух женщин наступила из-за отравления продуктами горения. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре, который произошел в девятиэтажном доме Екатеринбурга. Тела погибших женщин 1956 и 1998 годов рождения были обнаружены при тушении возгорания.

"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, смерть женщин наступила от отравления продуктами горения. Во время пожара в ночь с 28 на 29 ноября дом на Чайковского оказался полностью задымлен. Часть людей успели самостоятельно эвакуироваться, остальным потребовалась помощь спасателей.

"По уточненным данным, из здания было эвакуировано 93 человека, в том числе 7 детей. Очаг возгорания — правое крыло 3-го этажа, одна из последних квартир", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи дополнительно осмотрели квартиру, в которой начался пожар. Изъяты имеющие значение для расследования предметы: обогреватель, фрагменты проводки, электроприборы. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются личности госпитализированных пострадавших.

Напомним, что полицейским уже удалось установить личность одного мужчины, который получил ожоги тела 2–3-й степени.