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30 ноября 2022, 17:32

СКР возбудил уголовное дело после инцидента в детсаду Екатеринбурга

  Валерия Белякова
Детский сад

Уголовное дело возбуждено по итогам проверки. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Поводом стал инцидент в частном детском саду, где воспитательница ударила двухлетнюю девочку. О ЧП рассказала мама пострадавшего ребенка. Прокуратура и следственный отдел Ленинского района Екатеринбурга назначили проверку.

Сейчас следователи выясняют причины случившегося, собирают необходимые сведения и материалы о частной дошкольной организации.

Напомним, после случая в детском саду Екатеринбурга глава СКР Александр Бастрыкин запросил сведения о происшествиях с детьми в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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СКР возбудил уголовное дело после инцидента в детсаду Екатеринбурга