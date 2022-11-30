В массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, прибывшие на место происшествия, провели все необходимые замеры. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 30 ноября на 8-м км трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием автомобилей Lada, Suzuki и Kia. В результате ДТП погиб 61-летний водитель Lada, а 63-летний мужчина, находившийся за рулем Suzuki, был доставлен в ГКБ № 36 Екатеринбурга с травмами.

По предварительным данным, отечественный автомобиль, двигаясь по трассе в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Suzuki, после чего в них врезалась Kia. При этом 21-летняя девушка за рулем корейского автомобиля не пострадала.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Стаж вождения у погибшего водителя Lada составлял 26 лет, за это время он ни разу не привлекался к административной ответственности. У водителя Suzuki стаж вождения 37 лет, за нарушение ПДД получал штрафы 4 раза.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, прибывшие на место происшествия, провели все необходимые замеры.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях водителям рекомендуется скорректировать модель поведения на дороге, быть предельно внимательными, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.