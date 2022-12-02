На Среднем Урале потушили крупный пожар на мебельном складе

Пожар произошел на складе в Асбесте. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Ночью на улице Заводской в Асбесте загорелись пиломатериалы и деревянная мебель внутри склада. Пламя охватило площадь в 1 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным МЧС, тушение пожара осложнялось тем, что внутри помещения хранились горючие материалы. Была высокая вероятность распространения огня на соседние здания. Чтобы этого не допустить, на борьбу с пожаром были направлены 34 человека и 12 единиц спасательной техники.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

На месте ЧП для подачи воды пожарные проложили две магистральные линии: длиной в 800 метров и 1 километр. В 6:53 огнеборцам удалось потушить пламя. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжаются. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, ранее в екатеринбургской многоэтажке из-за пожара в квартире погибли два человека, трое госпитализированы. СКР возбуждено уголовное дело.