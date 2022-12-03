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3 декабря 2022, 14:59

Полиция разыскивает очевидцев смертельной аварии на Серовском тракте

ДТП

Неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

В ночь на 3 декабря на 14 км Серовского тракта произошла авария, в которой погиб человек. Неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа провели осмотр места происшествия. Было установлено, что пешеход шел по проезжей части без намерения переходить ее, на одежде светоотражающих элементов не было.

По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена личность водителя и обстоятельства происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция просит очевидцев аварии, а также лиц, располагающих информацией о ДТП, обратиться по телефонам: +7 908 632-99-46 или 02.

Областная газета Свердловской области

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