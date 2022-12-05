МЧС России инициируют внеплановые проверки газонаполнительных станций

Проверки могут стартовать в ближайшее время. Фото: Алексей Кунилов

После трагедии в Нижневартовске по всей стране могут провести внеплановые проверки газонаполнительных станций. Предложение озвучил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

Соответствующая инициатива была внесена по итогам прошедшего в Нижневартовске совещания с экстренными службами округа и города, говорится в telegram-канале администрации муниципалитета.

"МЧС будет инициировать через органы прокуратуры проведение внеплановых проверок газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов совместно с Ростехнадзором", — пишет ТАСС со ссылкой на Супруновского. По словам заместителя руководителя министерства, проверки могут быть проведены в ближайшее время.

Добавим, вечером 4 декабря в Нижневартовске (Югра) произошло обрушение в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Мира. Предположительная причина ЧП — неправильная эксплуатация газового баллона. В результате трагедии погибли шесть человек. Разбор завалов продолжается.

Сегодня взрывы газа в жилых домах произошли также в Заволжье Нижегородской области и Ярославле.