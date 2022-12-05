На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП

В Богдановичском районе на 86 километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария. Есть погибший.
Предварительно установлено, что ВАЗ-2114 по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Далее машину развернуло и отбросило на "Газель", которая ехала в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб.
На месте инцидента работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Движение в районе аварии ограничено, инспекторы ДПС регулируют поток.
По уточненным данным, автомобилем ВАЗ-2114 управлял житель Екатеринбурга, который имел стаж вождения 12 лет. Грузовой автомобиль КамАЗ перевозил 21 тонну бананов из Санкт-Петербурга в Иркутск, "Газель" передвигалась без груза.
Видео: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, избегать опасных маневров.
Добавим, ранее ГИБДД Екатеринбурга обратилась к водителям из-за снегопада. Автолюбителей призвали быть внимательнее за рулем и снизить скорость до минимума.