Полиция Екатеринбурга выясняет причину перестрелки на ВИЗе

В перестрелке пострадал один человек. Фото: группа VK "Инцидент Екатеринбург"

Сегодня утром в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла потасовка со стрельбой. Данный инцидент прокомментировали в полиции.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сообщение о происшествии поступило по номеру 112 в 09:19. На место выехала следственно-оперативная группа ОП № 9 УМВД по Екатеринбургу.

"По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу", — отметил полковник Горелых.

По его данным, в результате перестрелки есть пострадавший — гражданин 2003 года рождения. С огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия, он доставлен в больницу.

Задержаны два человека. Полицейскими изъято несколько гильз. Также обнаружены два автомобиля, в салоне которых найдены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещдоки. Сейчас оперуполномоченные просматривают видеозаписи, устанавливают всех участников инцидента.

"По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 или 115 ч. 2 УК РФ. Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм", — добавил Горелых.