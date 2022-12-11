На Серовском тракте произошло ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими

Водитель кроссовера Land Cruiser выбрал скорость, которая не соответствовала погодным условиям, из-за чего он выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Днем 11 декабря на 235 километре трассы Екатеринбург — Серов произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль Land Cruiser и автобус Yutong, который ехал по маршруту № 509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург.

По предварительным данным, водитель кроссовера Land Cruiser выбрал скорость, которая не соответствовала погодным условиям, из-за чего он выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В аварии погиб находившийся за рулем иномарки мужчина 1959 года рождения, директор коммерческого предприятия из Ивделя. В автобусе ехали 27 пассажиров, пять из которых получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством подполковника полиции Константина Левина. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная представителями МВД экспертиза", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По итогам проверки сотрудники МВД примут обоснованное процессуальное решение. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.