В Екатеринбурге грузовик Isuzu сбил 2-летнюю девочку

Пострадавшую девочку доставили в больницу с травмой ноги. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Возле дома № 197 на ул. Суходольской в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадала 2-летняя девочка. Водитель Isuzu сбил ребенка, двигаясь по прилегающей к магазину территории.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, женщина с двумя детьми, которая переходила дорогу рядом с разворачивающимся автомобилем, видела, что грузовик сдает назад, но не придала этому значения. Водитель Isuzu во время маневра пешеходов не заметил и допустил наезд.

В результате происшествия 2-летняя девочка попала под колеса грузовика. Ее доставили в больницу с травмой ноги.

За рулем Isuzu находился 36-летний водитель. Полицейские провели медосвидетельствование мужчины — в момент ДТП он был трезв.

"Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр безопасен и не создает помех другим участникам движения. Родителям при переходе дороги с маленьким ребенком необходимо убедиться в безопасности перехода и держать ребенка за руку", — напоминают в Госавтоинспекции.

Видео: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.