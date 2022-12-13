В Екатеринбурге загорелся склад с лакокрасочной продукцией

К 12:30 пожарным удалось потушить открытый огонь с помощью пены. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В 11:47 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Артинской в уральской столице. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

На площади 20 квадратных метров горят паллеты с лакокрасочной продукцией. Тушение осложняется сильным задымлением, работают звенья газодымозащитной службы. Информации о пострадавших не поступало.

Для координации действий спасатели на месте происшествия развернули оперативный штаб. Всего в тушении пожара задействованы 49 сотрудников МЧС и 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

К 12:30 пожарным удалось потушить открытый огонь с помощью пены.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области