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14 декабря 2022, 13:53

Свердловский детский омбудсмен назвал проблему подростковых суицидов острой

  Валерия Белякова
Игорь Мороков

За 2022 год к детскому омбудсмену в Свердловской области поступило больше 3000 обращений. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале в 2022 году больше 300 детей пытались покончить жизнь самоубийством. Такие данные привел на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По словам детского омбудсмена, в текущем году в Свердловской области погибли 62 ребенка. Чаще всего смерть наступала в ДТП или пожарах. Травмированы около 100 несовершеннолетних.

Он добавил, что в отношении детей большую часть преступлений совершают родственники. Чаще всего нарушения связаны с неуплатой алиментов. Также за 2022 год в адрес омбудсмена поступило больше 3 тысяч обращений, некоторые из них пришли от детей, которые жаловались на приемных родителей.

"По собственным родителям дети не обращались. Если мы посмотрим итоги работы телефонов доверия — самое большое количество обращений связаны с детско-родительскими отношениями", — добавил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении воспитательницы частного детсада, которая ударила двухлетнюю девочку.

Областная газета Свердловской области

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