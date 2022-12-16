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Общество / Происшествия
16 декабря 2022, 19:04

Полицейские Екатеринбурга помогли школьникам не замерзнуть и доехать на шоколадную фабрику

  Валерия Белякова
Резервный автобус

Инспекторы ДПС сопроводили исправный автобус до места, где находились дети, и помогли им пересесть. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга помогли ученикам начальных классов из Верхней Пышмы не замерзнуть на дороге и добраться на экскурсию на кондитерскую фабрику. Автобус, в котором ехали школьники, сломался.

Инцидент случился на 7 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Сообщение от граждан о неисправном автобусе с детьми поступило в дежурную часть госавтоинспекции Екатеринбурга сегодня днем. Проверить информацию выехал наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Евгения Кожевина и лейтенанта Ярослава Яковенцева, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На обочине инспекторы обнаружили автобус, в котором находились 41 ребенок и педагоги. Выяснилось, что по пути на экскурсию двигатель транспортного средства заглох. Морозная погода осложняла обстановку.

"Оценив ситуацию, полицейские отправились за резервным автобусом. Для оперативности патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками сопроводил его к месту вынужденной остановки школьников, после чего госавтоинспекторы организовали безопасную пересадку маленьких пассажиров и учителей в подъехавший транспорт. Благодаря своевременному вмешательству сотрудников ОВД дети и взрослые не успели замерзнуть, экскурсионная группа благополучно добралась к месту назначения. К водителю сломавшегося автобуса вызвали механика для ремонта вышедшего из строя двигателя", — рассказал полковник Горелых.

Педагоги поблагодарили сотрудников ДПС за помощь.

Напомним, полицейские из Ивделя не дали замерзнуть семье, у которой на трассе в 30-градусный мороз заглох мотор автомобиля.

Областная газета Свердловской области

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