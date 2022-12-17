За сутки мошенники выманили у доверчивых екатеринбуржцев 2 млн рублей

Мошенники убедили потерпевших оформить "зеркальные" кредиты. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге за сутки жертвами мошенников стали три доверчивых жителя. Злоумышленники обманом выманили у горожан больше двух миллионов рублей. Происшествия зафиксированы в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в этот раз аферисты обманули фельдшера, экономиста и инженера-конструктора.

Медик городской больницы лишилась 543 тысяч рублей. Мошенники убедили женщину оформить несколько кредитов. В полиции пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что какие-то злоумышленники взломали ее личный кабинет на портале госуслуг и взяли на ее имя несколько кредитов. Чтобы разрешить ситуацию, потерпевшую убедили взять "зеркальные" займы и перевести деньги на "безопасные" счета.

По такой же схеме собственных накоплений в 800 тысяч рублей лишилась сотрудница одного из уральских вузов. Еще один екатеринбуржец потерял 710 тысяч рублей, которые он по настоянию аферистов оформил в кредит. Потерпевшие рассказали, что слышали о подобных схемах мошенничества. Однако под давлением злоумышленников люди испугались потерять деньги.

Полицией Екатеринбурга по данным фактам возбуждены уголовные дела. В УМВД просят жителей быть бдительнее. Как правило, аферисты звонят с неизвестных номеров, обращаются к людям по имени и отчеству и пытаются узнать данные клиента (пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из СМС). В таких случаях в полиции советуют гражданам прервать разговор и обратиться за информацией в собственный банк.

Напомним, ранее в ФССП предупредили о мошенниках, которые рассылают на электронную почту свердловчан письма от имени судебных приставов.