Смертельная дорожная авария произошла в Ирбитском районе

На дороге столкнулись автомобили Brilliance и Opel Antara. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

На 136 километре трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда столкнулись два автомобиля. Погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель из села Знаменское, управляя автомобилем марки Brilliance, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Antara, за рулем которого находилась 27-летняя жительница села Чусовляны.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

В результате аварии водитель Brilliance погиб на месте; двух пассажиров автомобиля, как и водителя Opel Antara, госпитализировали. С травмами различной степени тяжести их доставили в Центральную районную больницу Ирбита. Кроме этого, чтобы извлечь из смятой машины погибшего водителя, потребовалась помощь сотрудников МЧС.

Видео: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

В ГИБДД установили, что стаж вождения скончавшегося автомобилиста составляет 17 лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался дважды. Хозяйка Opel Antara штрафов не имеет, за рулем — 5 лет. Известно, что в момент ДТП все участники были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Госавтоинспекторы напоминают водителям быть внимательнее на дорогах, не совершать резких и опасных маневров, а также выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями.

Напомним, МЧС выпустило предупреждение о надвигающемся сильном снегопаде в Свердловской области.