В Екатеринбурге следователи выясняют причины гибели пропавшего подростка

В ходе расследования установят причины трагедии. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге обнаружили тело 14-летнего подростка, которого искали в течение суток. Обстоятельства смерти школьника устанавливают сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, информация об исчезновении мальчика поступила вечером 17 декабря. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате поисковых мероприятий тело школьника найдено днем 18 декабря в районе одного из зданий в переулке Базовом. Предварительно установлено, что у ребенка присутствуют признаки переохлаждения. В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, продолжаются допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Как добавил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, розыском пропавшего занимались 10 оперуполномоченных ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу и волонтеры поискового отряда "Прорыв".

"Погибший мальчик воспитывался в неполной семье, ранее ни он, ни его отец в поле зрения полиции не попадали, в ПДН на учете не состояли. Из первоначальных сведений после его пропажи следовало, что он 16 декабря около 20:00 часов ушел к другу в гости и не вернулся, а заявление в МВД поступило 17 декабря в 19:30", — отметил полковник Горелых.