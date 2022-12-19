На трассе Екатеринбург — Североуральск сгорел рейсовый автобус

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 9:45. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром на 108-м километре автодороги Екатеринбург — Североуральск загорелся рейсовый автобус. До приезда спасателей эвакуировались 24 человека.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту происшествия на 2 спецмашинах выезжали 7 огнеборцев. Возгорание на площади 30 квадратных метров было оперативно локализовано и ликвидировано. Причина случившегося устанавливается.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры автобуса уехали на попутном транспорте.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.