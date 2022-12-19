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19 декабря 2022, 12:24

На трассе Екатеринбург — Североуральск сгорел рейсовый автобус

горит автобус

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 9:45. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром на 108-м километре автодороги Екатеринбург — Североуральск загорелся рейсовый автобус. До приезда спасателей эвакуировались 24 человека.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту происшествия на 2 спецмашинах выезжали 7 огнеборцев. Возгорание на площади 30 квадратных метров было оперативно локализовано и ликвидировано. Причина случившегося устанавливается.

По предварительной информации,  пострадавших нет. Пассажиры автобуса уехали на попутном транспорте.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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