Полиция Екатеринбурга задержала курьера с крупной партией наркотиков

Наркокурьера задержали в Екатеринбурге на 8-м километре Московского тракта. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сотрудники 3-й роты полка патрульно-постовой службы задержали 44-летнего жителя Екатеринбурга, у которого в машине обнаружили 1,6 кг синтетических наркотиков. Подозрительную иномарку полицейские заметили на обочине на Московском тракте.

Правоохранители решили проверить документы водителя. Мужчина заметно нервничал, на вопрос патрульных о том, есть ли в машине что-то запрещенное, водитель сознался, что в багажнике лежат синтетические наркотики.

"В ходе осмотра багажника автомобиля стражи правопорядка обнаружили два обмотанных скотчем полимерных пакета с неизвестным веществом внутри. Под водительским сиденьем были найдены еще два свертка. По версии полиции, наркопорошок он планировал разложить по тайникам", — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Видео: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Изъятые свертки направили на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что в упаковках содержится синтетический наркотик.

Полицейским задержанный признался, что решил устроиться в интернет-магазин курьером по продаже запрещенных веществ, чтобы заработать. Инструкции о тайниках с партиями товара от поставщиков он получал через мессенджеры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор организатору нарколаборатории.