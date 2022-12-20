Четыре человека погибли в аварии в Верхней Салде

Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 20 декабря на 38-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда легковой автомобиль ВАЗ-2110 лоб в лоб столкнулся с Газелью. В результате аварии погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель отечественной легковушки, мужчина 1992 года рождения, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую машину.

Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Еще одного пассажира и водителя Газели доставили в ЦГБ Верхней Салды. Полицейские установили, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона.

За рулем Газели находился мужчина 1987 года рождения. Он перевозил строительные материалы.

Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП. На участке, где произошла авария, организовано движение по одной полосе, инспекторы ДПС регулируют транспортный поток. В ходе судмедэкспертизы будет установлено, были ли водитель и пассажиры легковушки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.