Темы дня

Общество / Происшествия
20 декабря 2022, 17:49

Четыре человека погибли в аварии в Верхней Салде

авария

Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 20 декабря на 38-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда легковой автомобиль ВАЗ-2110 лоб в лоб столкнулся с Газелью. В результате аварии погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель отечественной легковушки, мужчина 1992 года рождения, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую машину.

Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Еще одного пассажира и водителя Газели доставили в ЦГБ Верхней Салды. Полицейские установили, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона.

За рулем Газели находился мужчина 1987 года рождения. Он перевозил строительные материалы.

Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП. На участке, где произошла авария, организовано движение по одной полосе, инспекторы ДПС регулируют транспортный поток. В ходе судмедэкспертизы будет установлено, были ли водитель и пассажиры легковушки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.12.2022, 17:49 / Общество
Четыре человека погибли в аварии в Верхней Салде
20.12.2022, 17:17 / Общество
Пять тысяч детей из семей мобилизованных ждут на "ЭкспоЕлке" в Екатеринбурге
20.12.2022, 17:01 / Культура
Календарь креативных проектов на 2023 год составили в Свердловской области
20.12.2022, 16:24 / Экономика
Среди свердловских муниципалитетов определили лидера инвестиционного рейтинга
20.12.2022, 15:52 / Общество
В Кольцово таможенники задержали мужчину с 4 тысячами сим-карт