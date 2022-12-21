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21 декабря 2022, 20:43

Из-за смертельной аварии перекрыли трассу Екатеринбург — Тюмень

авария

Водитель Lifan погиб на месте. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Камышловском районе на 128-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись Lifan и Газель. Водитель легковушки погиб.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, Газель столкнулась с легковым попутно движущимся автомобилем, который после удара отбросило на дорожное ограждение. Мужчина, находившийся за рулем Lifan, погиб на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, а также личность погибшего водителя.

Федеральная трасса перекрыта в направлении Тюмени.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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