Из-за смертельной аварии перекрыли трассу Екатеринбург — Тюмень

В Камышловском районе на 128-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись Lifan и Газель. Водитель легковушки погиб.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, Газель столкнулась с легковым попутно движущимся автомобилем, который после удара отбросило на дорожное ограждение. Мужчина, находившийся за рулем Lifan, погиб на месте.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, а также личность погибшего водителя.
Федеральная трасса перекрыта в направлении Тюмени.