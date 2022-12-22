Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

При выходе на дорогу вечером или ночью водитель обязан надеть жилет со световозвращающими элементами. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла на 131 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Газель наехала на Lifan и ее водителя.

По предварительным данным, накануне около 19:00 водитель легковушки остановился, вышел из машины и направился к багажнику. При этом он находился на неосвещенном участке дороги, в темной одежде. В результате на него наехала Газель, мужчина погиб.

Кроме того, пострадал пассажир Lifan, который находится в автомобиле. Его госпитализировали в хирургическое отделение ЦРБ Камышлова с переломом поясничного отдела, сотрясением головного мозга. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины остановки легкового автомобиля на трассе. На время работы сотрудников Госавтоинспекции на трассе ограничивалось движение. Однако сейчас транспорт двигается в обычном режиме.

Видео: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что при выходе на дорогу вечером или ночью водитель обязан надеть жилет со световозвращающими элементами.