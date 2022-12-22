Темы дня

Общество / Происшествия
22 декабря 2022, 09:42

МЧС провело ночные учения в метро Екатеринбурга

  Валерия Белякова
Фрагмент учений

Учения МЧС прошли на станции метро Уралмаш. Фото: ИА "Ночные новости"

По легенде учений во время движения по подземной ветке загорелся второй вагон состава. Машинист довел поезд до станции "Уралмаш", где прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали пассажиров.

Трех "пострадавших" огнеборцы передали сотрудникам скорой помощи. По легенде из-за возгорания состава в метро произошло сильное задымление, пожарные применили дыхательные аппараты и маски, в которых находились под землей не менее двух часов. В них они прошли по путям от станции "Уралмаш" до станции "Машиностроителей".

Фото: ИА "Ночные новости"
Фото: ИА "Ночные новости"

Таже огнеборцы проверили исправность работы средств беспроводной и специальной связи в метро, сообщает ИА "Ночные новости".

Всего в учениях принимали участие 25 человек личного состава 8-й пожарно-спасательной станции. Также было задействовано 6 единиц техники. Действия спасателей оценили на четверку.

Фото: ИА "Ночные новости"

Напомним, ранее на парковке медучреждения Екатеринбурга произошел пожар, из здания эвакуировались 300 человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2022, 10:20 / Общество
В Госдуме обсудят ужесточение условий регистрации детей в соцсетях
22.12.2022, 10:07 / Культура
Свердловская киностудия получит 5 млн рублей на обучение студентов
22.12.2022, 09:42 / Общество
МЧС провело ночные учения в метро Екатеринбурга
22.12.2022, 09:27 / Общество
Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
21.12.2022, 22:03 / Спорт
"Автомобилист" проиграл второй раз подряд после возобновления чемпионата