МЧС провело ночные учения в метро Екатеринбурга

Учения МЧС прошли на станции метро Уралмаш. Фото: ИА "Ночные новости"

По легенде учений во время движения по подземной ветке загорелся второй вагон состава. Машинист довел поезд до станции "Уралмаш", где прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали пассажиров.

Трех "пострадавших" огнеборцы передали сотрудникам скорой помощи. По легенде из-за возгорания состава в метро произошло сильное задымление, пожарные применили дыхательные аппараты и маски, в которых находились под землей не менее двух часов. В них они прошли по путям от станции "Уралмаш" до станции "Машиностроителей".

Фото: ИА "Ночные новости"

Фото: ИА "Ночные новости"

Таже огнеборцы проверили исправность работы средств беспроводной и специальной связи в метро, сообщает ИА "Ночные новости".

Всего в учениях принимали участие 25 человек личного состава 8-й пожарно-спасательной станции. Также было задействовано 6 единиц техники. Действия спасателей оценили на четверку.

Фото: ИА "Ночные новости"

Напомним, ранее на парковке медучреждения Екатеринбурга произошел пожар, из здания эвакуировались 300 человек.