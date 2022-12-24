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Общество / Происшествия
24 декабря 2022, 09:37

В Кемерово погибли 20 человек при пожаре в частном доме престарелых

пожар в Кемерово

Инцидентом заинтересовались прокуратура и СКР. Фото: кадр из видео МЧС России

Сегодня ночью в Кемерово на Таврической улице горел частный дом престарелых. На данный момент известно о 20 погибших. Разбор завалов продолжается.

"На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В министерстве также уточнили, что к тушению были привлечены более 80 человек и 28 единиц техники. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Видео: МЧС России.

Известно, что прокуратура Кемеровской области — Кузбасса организовала проверку по факту пожара. В свою очередь СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу возбудило три уголовных дела. В том числе:

  • по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам);
  • по ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц);
  • по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, в начале года в Кемерово произошел пожар в пансионате "Золотой век". Тогда были эвакуированы 48 человек, погибли четверо.

Областная газета Свердловской области

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