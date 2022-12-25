В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали 4 человека

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель в момент ДТП был трезв. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Минувшей ночью на 326 километре трассы Пермь — Екатеринбург автомобиль ВАЗ-2110 врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали 4 человека.

За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1962 года рождения. По предварительной информации, водитель двигался в сторону Екатеринбурга на большой скорости, из-за чего потерял управление и врезался в металлический барьер, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Все четыре пассажира "десятки" — мужчины 1965, 1978, 1986 и 1993 годов рождения — были доставлены в больницу для осмотра. Инспекторы ГИБДД установили, что водитель в момент ДТП был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к автомобилистам с просьбой корректировать свое поведение на дороге с уче­том дорожных условий, а также выбирать безопасную скорость движения.