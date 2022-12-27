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Общество / Происшествия
27 декабря 2022, 09:26

Глава СКР взял на контроль расследование дела об убийстве трех детей в Екатеринбурге

  Валерия Белякова
Здание СУ СКР по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело. Причины трагедии будут установлены в ходе следствия. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве трех детей в Екатеринбурге. По предварительным данным, мать убила сыновей 15 и 10 лет, а также полугодовалую дочку на религиозной почве.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад об уже проведенной следователями работе", — уточняется в сообщении ведомства.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более несовершеннолетних). На место происшествия (жилой дом на улице Бажова в Екатеринбурге) выезжала усиленная следственно-оперативная группа. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, ранее стало известно, что женщина 1985 года рождения убила троих своих детей якобы из-за вселившихся в них бесов. Перед этим она написала смс-сообщения родным и оставила записку для мужа, где объяснила свои действия.

Областная газета Свердловской области

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