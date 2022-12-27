На Полевском тракте загорелся ангар с деревянной продукцией

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В экстренные службы Свердловской области в 19:02 поступило сообщение о возгорании на территории торгового комплекса, который находится на 17-м километре Полевского тракта. Горит ангар с деревянной продукцией.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Сейчас пожарные сосредоточили усилия на том, чтобы не допустить перекидывания огня на соседние строения. Информации о пострадавших нет.

В тушении задействованы 46 человек личного состава и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для координации действий огнеборцев на месте пожара развернут оперативный штаб. Мониторинг обстановки осуществляется с помощью беспилотной авиационной системы.