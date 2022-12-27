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27 декабря 2022, 19:56

На Полевском тракте загорелся ангар с деревянной продукцией

Пожар

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В экстренные службы Свердловской области в 19:02 поступило сообщение о возгорании на территории торгового комплекса, который находится на 17-м километре Полевского тракта. Горит ангар с деревянной продукцией.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Сейчас пожарные сосредоточили усилия на том, чтобы не допустить перекидывания огня на соседние строения. Информации о пострадавших нет.

В тушении задействованы 46 человек личного состава и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для координации действий огнеборцев на месте пожара развернут оперативный штаб. Мониторинг обстановки осуществляется с помощью беспилотной авиационной системы. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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