На Полевском тракте загорелся ангар с деревянной продукцией

В экстренные службы Свердловской области в 19:02 поступило сообщение о возгорании на территории торгового комплекса, который находится на 17-м километре Полевского тракта. Горит ангар с деревянной продукцией.
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Сейчас пожарные сосредоточили усилия на том, чтобы не допустить перекидывания огня на соседние строения. Информации о пострадавших нет.
В тушении задействованы 46 человек личного состава и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Для координации действий огнеборцев на месте пожара развернут оперативный штаб. Мониторинг обстановки осуществляется с помощью беспилотной авиационной системы.