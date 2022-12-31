Два ребенка пострадали в аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за уснувшего водителя

Авария с детьми произошла на трассе Екатеринбург – Тюмень. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Водитель автомобиля Kia Ceed, в котором находились трое детей и еще один взрослый, уснул за рулем. Легковушка врезалась во впереди идущий грузовик, сообщает предварительные данные пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Дорожная авария произошла на 190-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. В ДТП пострадали два ребенка-пассажира из Kia Ceed. Травмы получила 14-летняя девочка, в момент аварии она находилась на переднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности. Травмы получила также 9-летняя пассажирка, она ехала на заднем сидении и была пристегнута. Девочек госпитализировали в Камышлов.

Еще один ребенок 4 лет, находившийся в салоне машины в момент аварии, не пострадал. При том, что мальчика перевозили на заднем сидении без детского удерживающего устройства, ремень безопасности родители не использовали. Взрослый пассажир Kia Ceed и водитель грузовика не пострадали.

В отношении водителя легковушки были составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров. Сообщается, что семья ехала из Нижневартовска в Башкирию. Медосвидетельствование показало, что автомобилист был трезв.

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует при планировании загородных поездок обязательно учитывать погодные условия, температурный режим, тщательно подойти к процессу организации поездки. При поездках на автомобилях обязательно использовать ремни безопасности, исключить опасные маневры и выезды на полосу встречного движения, детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу маленьких пассажиров. Также необходимо исключить факты управления в утомленном состоянии", — обращаются к водителям в свердловской ГИБДД.

Напомним, ранее прокуратура Новолялинского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Кушвы, по вине которого произошла дорожная авария на Серовском тракте и погибли сотрудницы театра кукол Краснотурьинска.