В Екатеринбурге на вечеринке с девушками ограбили двух мужчин

Девушки познакомились с мужчинами в социальных сетях и предложили вместе отметить праздник. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники отдела полиции № 3 Кировского района Екатеринбурга задержали двух местных жителей, подозреваемых в хищении сотовых телефонов у молодых людей.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, двое потерпевших познакомились в социальной сети с двумя девушками. Подруги пригласили новых приятелей на съемную квартиру, чтобы отметить праздник. В разгар вечеринки один из гостей увидел в помещении двух незнакомых мужчин. Между ними завязался конфликт, в итоге незнакомцы отобрали у потерпевших сотовые телефоны и скрылись.

Пострадавшие обратились в полицию. Сыщики установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое местных жителей 18 и 33 лет, у которых были найдены похищенные смартфоны. Полицейские выяснили, что квартиру, где были ограблены потерпевшие, снимает один из задержанных. Оба злоумышленника дали признательные показания.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

По данным оперативников, задержанные убедили своих подруг пригласить случайных знакомых на квартиру. Злоумышленники рассчитывали, что гости потеряют бдительность после употребления алкоголя. Однако план подозреваемых не сработал.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, — лишение свободы на срок до 7 лет. Также полиция проверяет подозреваемых на причастность к другим преступлениях подобного рода, которые были совершены в уральской столице.

Напомним, в Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о преступной группе, которая занималась хищением колес с дорогих автомобилей.