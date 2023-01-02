В Екатеринбурге полицейские задержали угонщика машины скорой помощи

Подозреваемый в угоне автомобиля скорой помощи дал признательные показания. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники отдела полиции № 12 в Чкаловском районе Екатеринбурга задержали мужчину, который угнал автомобиль скорой помощи.

"Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района 31 декабря около 8:00. Через непродолжительное время данная машина была обнаружена брошенной в районе дома 216 по ул. Московской", —сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Позже полицейские задержали угонщика, им оказался 33-летний ранее судимый екатеринбуржец. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что вызвал скорую своей подруге, которая упала на улице и ударилась головой. Когда медики приехали на помощь, злоумышленник повздорил с водителем, после чего угнал автомобиль экстренной службы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон). Подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в новогоднюю ночь правопорядок в Свердловской области обеспечивали более 1 300 сотрудников регионального гарнизона полиции, Росгвардии и негосударственных организаций.