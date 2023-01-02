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2 января 2023, 16:51

На Кольцовском тракте в дорожной аварии пострадала женщина

  Валерия Белякова
Место ДТП

В ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Subaru не справился с управлением на Кольцовском тракте и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В дорожной аварии пострадала женщина 1972 года рождения. Она ехала в автомобиле в качестве пассажира. С переломами ребер пострадавшую на машине скорой помощи доставили в екатеринбургскую городскую больницу № 36, сообщили "Областной газете" в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в свердловском главке МЧС выпустили предупреждение о надвигающемся на регион снегопаде. Сегодня в Кольцово были задержаны вылеты самолетов в Уфу, Оренбург, Салехард и Ноябрьск из-за неблагоприятных метеоусловий в этих городах.

Областная газета Свердловской области

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