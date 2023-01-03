В лобовом столкновении на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека

В отечественном автомобиле было 7 человек. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Ночью на 319-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой погибли 5-летний ребенок и 22-летняя девушка. Еще 6 человек были доставлены в больницы Ревды и Первоуральска с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, из-за высокой скорости не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster под управлением мужчины 1987 года рождения.

В отечественном автомобиле было 7 человек, 2 пассажира погибли. Еще 4 получили ранения — это 27-летняя женщина (мама погибшего мальчика), 17 и 18-летние девушки, 51-летняя женщина. Также пострадали водители обеих машин.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

За рулем Lada находился житель Башкирии, имеющий стаж вождения 11 лет, за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 7 раз.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Lada подал объявление о совместных поездках на известном интернет-сервисе. Машина ехала в Башкирию, пассажиров водитель забрал в Екатеринбурге и Первоуральске. В салоне автомобиля пристегнуты были только водитель и 5-летний мальчик, который находился на заднем сидении посередине в детском удерживающем устройстве. Остальные пассажиры не были пристегнуты.

Водитель отечественного автомобиля пояснил, что ехал со скоростью 70 км/ч. На месте происшествия инспекторы выявили недостатки зимнего содержания дорог: лежал рыхлый снег, световозвращающие элементы были загрязнены, обочина занижена относительно уровня проезжей части. Собственника автодороги проинформировали о недостатках, чтобы были приняты меры по их устранению.