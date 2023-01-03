В центре Екатеринбурга затопило дорогу. Фото

В центре Екатеринбурга, на перекрестке проспекта Ленина — улицы Маршала Жукова, произошла коммунальная авария. Проезжая часть оказалась затоплена.
Ситуацию усугубляет выпавший накануне снег. Из-за того что вода постепенно замерзает, грязный снег смешивается со льдом и создает дополнительные проблемы на дороге. Пешеходам приходится идти напрямую через огромные лужи или искать обходные пути.
Автомобилистам, которые решили проехать сегодня по центральной улице города, стоит озаботиться поиском автомойки.
Для ликвидации последствий аварии на место выехали специалисты ЕМУП "Водоканал". "Областная газета" запросила комментарий по поводу причин потопа.