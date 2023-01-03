Темы дня

Общество / Происшествия
3 января 2023, 13:14

В центре Екатеринбурга затопило дорогу. Фото

Потоп

На месте аварии работают специалисты "Водоканала". Фото: Алексей Кунилов

В центре Екатеринбурга, на перекрестке проспекта Ленина — улицы Маршала Жукова, произошла коммунальная авария. Проезжая часть оказалась затоплена.

Ситуацию усугубляет выпавший накануне снег. Из-за того что вода постепенно замерзает, грязный снег смешивается со льдом и создает дополнительные проблемы на дороге. Пешеходам приходится идти напрямую через огромные лужи или искать обходные пути.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Автомобилистам, которые решили проехать сегодня по центральной улице города, стоит озаботиться поиском автомойки.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Для ликвидации последствий аварии на место выехали специалисты ЕМУП "Водоканал". "Областная газета" запросила комментарий по поводу причин потопа.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.01.2023, 13:14 / Общество
В центре Екатеринбурга затопило дорогу. Фото
03.01.2023, 12:38 / Общество
В лобовом столкновении на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
03.01.2023, 11:42 / Общество
На уборку свердловских дорог после сильного снегопада вышли более 300 единиц спецтехники
02.01.2023, 18:08 / Культура
Фильм "Чебурашка" в первый день проката собрал 225 миллионов рублей
02.01.2023, 17:24 / Общество
Новый год в российских поездах встретили 75 тысяч пассажиров