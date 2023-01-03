В центре Екатеринбурга затопило дорогу. Фото

На месте аварии работают специалисты "Водоканала". Фото: Алексей Кунилов

В центре Екатеринбурга, на перекрестке проспекта Ленина — улицы Маршала Жукова, произошла коммунальная авария. Проезжая часть оказалась затоплена.

Ситуацию усугубляет выпавший накануне снег. Из-за того что вода постепенно замерзает, грязный снег смешивается со льдом и создает дополнительные проблемы на дороге. Пешеходам приходится идти напрямую через огромные лужи или искать обходные пути.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Автомобилистам, которые решили проехать сегодня по центральной улице города, стоит озаботиться поиском автомойки.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Для ликвидации последствий аварии на место выехали специалисты ЕМУП "Водоканал". "Областная газета" запросила комментарий по поводу причин потопа.

Фото: Алексей Кунилов