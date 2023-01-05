МАК назвал причину жесткой посадки самолета А321 на кукурузном поле

Точные причины происшествия устанавливались в течение трех лет. Фото: Алексей Кунилов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование инцидента, произошедшего в 2019 году: самолет А321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку на кукурузном поле. В окончательном отчете МАК говорится, что в двигатели попали чайки.

Точные причины происшествия устанавливались в течение трех лет. Появление стай птиц рядом с аэропортом Жуковский обусловлено тем, что неподалеку от него расположены водоемы и свалки.

"Авиационное происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения после отрыва от взлетно-посадочной полосы на высоте 0,6-1,2 м со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг, подпадающих под сертификационную категорию "большая птица", что привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины, меньшей тяги одного исправного двигателя на режиме FLEX 49 (режим, на котором выполнялся взлет), невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома", — цитирует отчет Межгосударственного авиационного комитета ТАСС.

Напомним, что инцидент с самолетом Airbus 321 "Уральских авиалиний", выполнявшим рейс из Москвы в Симферополь, произошел 15 августа 2019 года. В результате жесткой посадки в Подмосковье никто не погиб. Президент РФ своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

Режиссер Сарик Андреасян 16 марта 2023 года представит художественный фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы", который расскажет о Дамире Юсупове и инциденте на кукурузном поле.