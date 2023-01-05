На месте пожара на Уралмаше нашли мужчину без признаков жизни

Локализован пожар на площади 130 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В 19:23 огнеборцы Екатеринбурга смогли локализовать пожар в частном доме на улице Новаторов. На месте происшествия был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:03. По прибытии спасатели установили, что огнем охвачены двухэтажный дом и надворные постройки. Также в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что создавалась угроза распространения огня на соседние здания.

Локализован пожар на площади 130 квадратных метров. Сейчас огнеборцы занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций.

В тушении задействованы 4 единицы пожарной техники и 18 человек личного состава.