На месте пожара на Уралмаше нашли мужчину без признаков жизни

В 19:23 огнеборцы Екатеринбурга смогли локализовать пожар в частном доме на улице Новаторов. На месте происшествия был обнаружен мужчина без признаков жизни.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:03. По прибытии спасатели установили, что огнем охвачены двухэтажный дом и надворные постройки. Также в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что создавалась угроза распространения огня на соседние здания.
Локализован пожар на площади 130 квадратных метров. Сейчас огнеборцы занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций.
В тушении задействованы 4 единицы пожарной техники и 18 человек личного состава.