Мошенники похитили у жителя Екатеринбурга 285 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фото: Алексей Кунилов

35-летний житель Екатеринбурга попался на уловки телефонных мошенников. У него похитили 285 тысяч рублей, которые хранились на его счетах.

Пострадавший обратился в полицию. Как рассказал мужчина, ему позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка, клиентом которого он является. Далее злоумышленники заявили, что с его банковской карты пытаются снять деньги. В результате беседы екатеринбуржец раскрыл необходимые мошенникам данные — со счета были списаны 285 тысяч рублей.

Также была попытка снятия еще 400 тысяч рублей. Однако данную операцию банк отклонил. По данным пресс-службы УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и причастных к данному преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье"Мошенничество".

Гражданам напоминают, что нельзя переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. Если якобы сотрудники банка заставляют вас сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, необходимо немедленно закончить разговор, позвонить в банк по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в полицию.

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