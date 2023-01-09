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9 января 2023, 09:06

В Екатеринбурге на пожаре спасли пять человек

пожар

Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью в коридорах здания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня рано утром в двухэтажном многоквартирном доме на улице Шефской произошел пожар. Из здания было спасено пять человек.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 5:15. Горели квартиры на первом и втором этажах, коридоры здания были сильно задымлены.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, "основные усилия огнеборцев были сосредоточены на спасении людей". Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, одного из них передали для осмотра медикам. Всего эвакуировано 15 жильцов.

Отмечается, что возгорание тушили 64 человека личного состава и 16 единиц спецтехники. В 06:28 пожар на площади 100 "квадратов" был локализован, в 06:52 — ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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