Полицейские Верхней Пышмы пришли на помощь пассажирам сломавшегося автобуса

Всего в автобусе находились 44 человека. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Полицейские из подразделения ДПС ОВД Верхней Пышмы пришли на помощь пассажирам автобуса № 893 Краснотурьинск — Екатеринбург, который сломался на 326-м км Серовского тракта в 30-градусный мороз. Всего в автобусе находились 44 человека.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования трассы заметили стоящий на обочине пассажирский автобус. Полицейские установили, что у машины вышла из строя тормозная система. Лейтенанты полиции Марат Искандаров и Юрий Бурнатов доложили о происшествии в дежурную часть и приступили к оказанию помощи.

Среди пассажиров автобуса были 4 ребенка, 3 гражданина с ограниченными возможностями здоровья и беременная женщина.

"Офицеры полиции стали останавливать проезжавшие легковые автомобили с просьбой довезти пассажиров до точки назначения. В течение 15 минут все граждане были отправлены на попутных машинах в Екатеринбург. "Капитан" транспортного средства свою "ласточку" не бросил и продолжил ее чинить. Примерно через час ему удалось устранить неисправность, после чего он самостоятельно убыл на свое предприятие. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, искренне поблагодарили сотрудников Свердловской полиции за неравнодушие и своевременно оказанную помощь", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка также напомнил, что в связи с тем, что морозы продержатся в некоторых муниципалитетах Свердловской области еще несколько дней, экипажи ГИБДД продолжат регулярное патрулирование региональных трасс.

Как ранее сообщали синоптики, уже к пятнице в Екатеринбурге и ряде других муниципалитетов дневная температура воздуха поднимется до -7…-12 °С.