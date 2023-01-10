Темы дня

Общество / Происшествия
10 января 2023, 18:53

Полицейские Верхней Пышмы пришли на помощь пассажирам сломавшегося автобуса

Автобус

Всего в автобусе находились 44 человека. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Полицейские из подразделения ДПС ОВД Верхней Пышмы пришли на помощь пассажирам автобуса № 893 Краснотурьинск — Екатеринбург, который сломался на 326-м км Серовского тракта в 30-градусный мороз. Всего в автобусе находились 44 человека.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования трассы заметили стоящий на обочине пассажирский автобус. Полицейские установили, что у машины вышла из строя тормозная система. Лейтенанты полиции Марат Искандаров и Юрий Бурнатов доложили о происшествии в дежурную часть и приступили к оказанию помощи.

Среди пассажиров автобуса были 4 ребенка, 3 гражданина с ограниченными возможностями здоровья и беременная женщина.

"Офицеры полиции стали останавливать проезжавшие легковые автомобили с просьбой довезти пассажиров до точки назначения. В течение 15 минут все граждане были отправлены на попутных машинах в Екатеринбург. "Капитан" транспортного средства свою "ласточку" не бросил и продолжил ее чинить. Примерно через час ему удалось устранить неисправность, после чего он самостоятельно убыл на свое предприятие. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, искренне поблагодарили сотрудников Свердловской полиции за неравнодушие и своевременно оказанную помощь", — рассказал полковник Валерий Горелых. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка также напомнил, что в связи с тем, что морозы продержатся в некоторых муниципалитетах Свердловской области еще несколько дней, экипажи ГИБДД продолжат регулярное патрулирование региональных трасс.

Как ранее сообщали синоптики, уже к пятнице в Екатеринбурге и ряде других муниципалитетов дневная температура воздуха поднимется до -7…-12 °С.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2023, 21:39 / Спорт
"Автомобилист" одержал первую победу после 9 поражений
10.01.2023, 21:08 / Общество
Дмитрий Медведев заявил, что за срыв гособоронзаказа будет грозить уголовная ответственность
10.01.2023, 20:08 / Общество
В Нижних Сергах ввели ограничение движения для маршрутного транспорта из-за неубранного снега
10.01.2023, 18:53 / Общество
Полицейские Верхней Пышмы пришли на помощь пассажирам сломавшегося автобуса
10.01.2023, 17:48 / Общество
На портале Госуслуг появилась функция регистрации ребенка по месту жительства