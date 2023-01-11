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11 января 2023, 10:19

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на курьера

полицейский

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей Кунилов

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который ограбил 60-летнего доставщика одного из ресторанов японской кухни. Инцидент произошел на Уралмаше под Новый год.

После нападения пострадавший обратился в полицию. Мужчина рассказал, что принес заказ клиенту. Однако тот, как показалось курьеру, попытался расплатиться фальшивой купюрой. При отказе отдавать заказ молодой человек просто отобрал у недоверчивого мужчины всю термосумку и ушел домой.

На место выезжали правоохранители, они задержали агрессивного клиента ресторана. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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