В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на курьера

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей Кунилов

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который ограбил 60-летнего доставщика одного из ресторанов японской кухни. Инцидент произошел на Уралмаше под Новый год.

После нападения пострадавший обратился в полицию. Мужчина рассказал, что принес заказ клиенту. Однако тот, как показалось курьеру, попытался расплатиться фальшивой купюрой. При отказе отдавать заказ молодой человек просто отобрал у недоверчивого мужчины всю термосумку и ушел домой.

На место выезжали правоохранители, они задержали агрессивного клиента ресторана. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.