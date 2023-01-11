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Общество / Происшествия
11 января 2023, 20:48

Три ребенка погибли при пожаре в Камышлове

  Валерия Белякова
Пожар

Причины трагедии выясняются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Возгорание произошло в частном доме на улице Высокой в Камышлове. К моменту прибытия на место ЧП огнеборцев пламя охватило 48 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Во время тушения пожарные обнаружили внутри дома тела трех несовершеннолетних. На месте пожара работают 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Открытое горение в строении ликвидировано, ведется разбор и проливка сгоревших конструкций.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить пожарным дознавателям и следователям.

Ранее из пожара в жилом доме Екатеринбурга спасли пять человек.

Областная газета Свердловской области

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